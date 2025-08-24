Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Roman Kültür Buluşması, renkli sahne performansları, müzik şöleni ve dans gösterileriyle büyük bir coşkuya sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali, şehrin kültürel çeşitliliğini ve birlik ruhunu yansıtan etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Roman kültürünün tanıtıldığı buluşma, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nde birbirinden değerli ses sanatçılarının sahne aldığı programda, müzik ve dansın enerjisi festival alanını adeta bayram yerine çevirdi. Vatandaşlar, seslendirilen eserler ve hareketli oyun havalarına hep birlikte eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinliğe renk katan bir diğer performans ise genç ve minik dansçılardan geldi. Romanlara özgü sergilenen dans gösterileri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, alanda bulunan vatandaşlar dans performanslarını uzun süre alkışladı.

29 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Roman vatandaşlarımızın katkıları ile Millet Bahçesi’nde unutulmaz bir gece yaşandı. 29 Ağustos tarihine kadar sürecek ve kültür buluşmalarına ev sahipliği yapacak Millet Bahçesi’ne tüm halkımız davetlidir” denildi.