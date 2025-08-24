Bursa'nın Gemlik ilçesinde kültür sanat etkinliklerini mahallelere taşıyan belediye, son olarak Bölge Parkı'nda sihirbaz gösterisi ve Ritim Orkestrası konseri düzenlendi.BURSA (İGFA)- Bursa'da Gemlik Belediyesi, düzenlediği kültür sanat etkinliklerini mahallelere taşımaya devam ediyor.

Bölge Parkı'nda gerçekleştirilen son program, sihirbaz gösterisi ve Ritim Orkestrası konseriyle her yaştan Gemlikliye keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik, ilk olarak çocuklar için sahnelenen eğlenceli bir sihirbaz gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından, Gemlikli sanatçı Aziz Yüksel'in şefliğinde hazırlanan Ritim Orkestrası sahne aldı. Tempolu şarkılarıyla coşkulu bir atmosfer yaratan orkestra, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Program hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik'in her mahallesini, her mahallesinde yaşayan bütün çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Bu güzel akşamı bizimle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi. Başkan Deviren, programların önümüzdeki haftalarda devam edeceğini belirtti.