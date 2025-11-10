Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal çalışmalarına bir yenisini ekledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik çevre dostu bir etkinlik düzenledi.

Adapazarı SGM'de gerçekleştirilen atölyede anneler, streç filme alternatif olarak kullanılabilen balmumlu kumaşlardan bio bezler tasarlayarak hem sürdürülebilir üretim hakkında bilgi aldı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde öğrenim gören özel bireylerin aileleri, düzenlenen 'Balmumlu Kumaştan Bio Bez' temalı workshop etkinliğinde bir araya geldi.

BALMUMU KUMAŞINDAN ÜRETİM

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) mutfak sınıfında gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireylerin anneleri strec filme çevre dostu bir alternatif olarak kullanılabilen, gıdayla temasa uygun balmumu kumaşlar üretti.

Etkinlikte Mutfak Becerileri eğitmeni katılımcılara balmumu kumaşın kullanım alanları hakkında bilgi verirken, Tasarım Atölyesi eğitmeni rehberliğinde veliler kendi bio bezlerini tasarladı.