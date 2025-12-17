Büyükşehir Belediyesi, SAMEK merkezlerinde gerçekleştirilen ziyaret ve atölye etkinlikleriyle anaokulu ve lise öğrencilerini sanatla buluşturdu. Güneşler SAMEK'te anaokulu öğrencileri seramik atölyesini deneyimlerken, Akyazı SAMEK'te lise öğrencileri geleneksel sanatlardan tezhipi yerinde tanıma fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) merkezlerini yalnızca kurs alanı olarak değil; düzenlenen uygulamalı etkinliklerle eğitimi atölyeye taşıyan, çocukların ve gençlerin sanatı ve üretimi yerinde tanıdığı bir öğrenme ortamı olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Akyazı SAMEK'i ziyaret eden Akyazı İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geleneksel sanatlardan tezhipi yerinde tanıdı. 18 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, tezhip branşında yapılan çalışmaları yakından inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Uygulamalı tezhip çalışmasına da katılan öğrenciler, öğrenirken keyifli anlar yaşadı.

Ziyaret kapsamında iğne oyası ve çeyiz branşlarını da gezen öğrenciler, SAMEK'lerde sunulan eğitim içeriklerini yerinde görme imkânı elde etti.

Güneşler SAMEK'i ziyaret eden Güneşler Anaokulu öğrencileri ise düzenlenen seramik atölyesi etkinliğinde kaplumbağa figürleri ve bardaklar yaptı. Seramik çalışması sırasında miniklerin heyecanı yüzlerine yansırken, gülümsemelerle geçen etkinlikte neşeli anlar yaşandı; çocukların birbirleriyle yardımlaşarak üretim yapması renkli görüntüler oluşturdu.