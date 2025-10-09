Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, her branşta ülkemizi ve şehrimizi temsil etmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları her branşta ülkemizi ve şehrimizi temsil etmeye devam ediyor.

Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan üç başarılı güreşçimiz Milli Takım kadrosunda yer alırken, bir diğer temsilcimiz olan Atletizm sporcumuz Ali Turan, Ankara da düzenlenen RunkaraUluslararası Yarı Maratonu 65-69 yaş grubunda birinci oldu.

Milli gururlarımız Balkan Şampiyonası'nda

Son olarak Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazana güreş sporcularımız, Milli takım kadrosunda yerini aldı. 10 ve 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada, U-20 kategorisinde Alkan Akar 77 kilogramda, Emir Dayal 87 kilogramda ve U-17 kategorisinde Sait Ada 71 kilogram Grekoromen Stilde mindere çıkacak.

Kulüp sporcularımızdan bir diğer sevindirici haber ise Ankara'dan geldi.5 Ekim tarihinde Ankara'da düzenlenen RunkaraUluslararası Yarı Maratonuna katılan Atletizm sporcumuz Ali Turan, 65-69 yaş grubunda şampiyon olmayı başardı.