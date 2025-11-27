Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Şehir Ormanı'nda bulunan Macera Park'ta özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Macera Park'ta 'Yeşil Vatana Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında ağırladığı Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencilerine adrenalin dolu parkurda ve kuş sesleriyle yankılanan ormanda unutulmaz bir deneyim kazandırdı.

ÖZEL MİSAFİRLER

Çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri bir araya geldi.

'Yeşil Vatana Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, minik misafirler Macera Park'ın zengin ekosistemini tanıma fırsatı buldu.

Farklı ağaç türlerini inceleyen, kuş seslerini dinleyen ve orman canlıları hakkında bilgiler edinen öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

HEYECAN DOLU AKTİVİTELER

Uzman rehberler ve öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler sosyal etkileşimi artıran ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan heyecan dolu aktivitelere deneyimledi.

Etkinlik boyunca oldukça mutlu oldukları gözlemlenen öğrenciler hem öğrendi, hem de eğlendi.

'GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS'

Okul yönetimi ise proje kapsamında düzenlenen çalışmanın çocuklarda çevre farkındalığının erken yaşlarda oluşmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, 'Yeşil vatanı korumak, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır' mesajını paylaştı.