Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AKM (Adapazarı Kültür Merkezi) ve Kuyudibi Tarihi Konak’ta yenileme ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Çalışmaların devam ettiği iki yapıyı da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, son duruma ilişkin bilgileri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu’dan aldı.

Başkan Yusuf Alemdar, “AKM’de tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarını baştan aşağı yeniliyoruz. Tarihi Kuyudibi Konak’ta ise restorasyon çalışmalarında sona geldik. İki yapıyı yenileyerek şehrimizin kültür ve sanat yaşamının hizmetine sunacağız” dedi.

AKM’YE MODERN TASARIM

AKM’de uzun süredir bakım görmeyen salonlarda söküm işlemleri devam ediyor. Baştan aşağı tamamen yenilenecek AKM’nin yenilenen yüzünde, akustik, ses ve ışık sistemleri, modern iç tasarım ve 2 farklı tiyatro salonu yer alacak.

TARİHİ KONAK’TA ÖZEL ÇALIŞMA

100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından biri olan Tarihi Kuyudibi Konak’ta ise aslına uygun şekilde restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Tamamen ahşap yapı yöntemlerinin kullandığı 3 katlı tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından özel işçilikleri ve çevre düzenlemeleriyle şehrin kültür sanat hayatına giriş yapacak.

DEVLET TİYATROLARINI HEMŞERİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Kültür ve sanatı geleceğe taşıyacak iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Uzun yıllar şehrimizin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarını modern akustik, ses ve ışık sistemleriyle donatıyor; iç tasarımı günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniliyoruz. Merkezimizde yer alacak iki tiyatro salonu sayesinde Devlet Tiyatrolarının en seçkin oyunlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ayrıca gençlerimizin ders çalışıp sosyalleşebileceği, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği geniş ve konforlu bir fuaye alanını da kültür merkezimize kazandırıyoruz” dedi.

GEÇMİŞİ KORUYARAK GELECEĞE YÖN VERİYORUZ

Başkan Alemdar, “1924 yılında inşa edilen zamanla yıkılma noktasına gelen Tarihi Kuyudibi Konağımızı da yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Tamamen ahşap yapı teknikleriyle, özgün mimarisine uygun şekilde inşa edilen 225 metrekarelik bu üç katlı yapı, özel işçilikle yeniden hayat buluyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanacak olan bu konak, Sakarya’nın kültürel hafızasını yaşatacak önemli bir değer olacak. Geçmişi koruyarak geleceğe yön veriyor, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar’a Tarihi Konak ziyaretinde ise Sakarya Mahallesi Muhtarı Abdullah Akyol ile Tuzla Mahallesi Muhtarı Musa Azaklı eşlik etti. Alemdar, daha sonra Kuyudibi’nde esnaf ziyaretleri yaptı.