Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevcut Alaaddin – Adliye Tramvay Hattı’nı Şehir Hastanesi’ne bağlayacak raylı sistem çalışmalarında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya’yı raylı sistemlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir taraftan yoğun şekilde Şehir Hastanesi – Sanayi ve Sanayi – Yeni Stadyum arasındaki çalışmalara kesintisiz şekilde devam ettiklerini söyledi.

“Şehir Hastanesi’nden Aslım Caddesi sanayi bölgesine kadar hattımız devam edecek" diye Başkan Altay, "TÜMOSAN Kavşağı’nda Organize Sanayi bölgesinde çalışanlarımız için bir durak oluşturuyoruz. Oradan Aksaray Yolu Kavşağı’ndan banliyö ile bir transfer yapacağız. Ayrıca Aksaray – Ankara Yolu Kavşağı’na yapacağımız yeni otogara ulaşımı da bu hat üzerinden sağlamış olacağız. Devamında Novada Alışveriş Merkezi ve ardından Otogar kavşağında mevcut raylı sistemimizle entegre olacak bir sistem. Dr. Halil Ürün Caddesi’nden de Barış Caddesi Tramvayı’na entegre olacak ve son olarak da Yeni Stadyum’da tamamlanacak. Bu hattın 1.4 kilometrelik Adliye - Şehir Hastanesi kısmını yıl sonundan önce tamamlayarak Alaaddin – Şehir Hastanesi hattını vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.

Çalışmalar tamamlandığında Konya’nın raylı sistemleriyle tüm hastanelere, üniversitelere ve toplu ulaşımın olduğu her yere ulaşılabilir bir hale geleceğini kaydeden Başkan Altay, emeği geçen herkese teşekkür etti.