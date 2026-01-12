Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2026 yılının ilk meclis toplantısı, merkez binadaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclisi'nde Sakarya'nın spor tarihindeki en büyük projelerden biri olan Mollaköy Kano Kürek Tesisi, Su Parkı arazisinin Büyükşehir'e tahsisi onaylandı ve ilk somut adım atıldı. Ayrıca Sapanca Gölü ile ilgili gündem olan konulara cevap veren Alemdar, 'Tavır net, göl kıyı kenar çizgisini vatandaşlarımızın kullanıma açmakta kararlıyız. Kıyı-kenar çizgisine ne biz ne başkasının müdahalesine izin veremeyiz' dedi. Öte yandan su geleceği için hayati öneme sahip Ballıkaya İsale Hattı için 2 Aralık'ta ihalenin gerçekleştiğini belirten Alemdar, suyu Hızırilyas'a ulaştırıp gölü rahatlatmak için gerekenin yapılacağını açıkladı.

ŞEHRİ İLGİLENDİREN 68 MADDE

68 maddenin görüşüldüğü Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlık ettiği toplantıda ayrıca ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları yer aldı.

Yılın ilk meclisinin Sakarya'ya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün korunması, Mollaköy Kano ve Kürek Tesisi, Su Parkı ve Millet Bahçesi Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alemdar'ın başlıkları arasında ayrıca şehrin su geleceği için hayati önem taşıyan Çamdağı ve Ballıkaya Barajları yer aldı.

MOLLAKÖY'DE TARİHİ PROJEDE ADIM ATILDI

Ayrıca Mollaköy'de gerçekleştirilecek tarihin en büyük spor yatırımlarından biri olan, Avrupa'nın en önemli su parkı, kano parkuru tesisi projesine ilişkin ilk somut adım atıldı.

Arazinin Arifiye'den Büyükşehir'e tahsis edilmesine ilişkin gündem maddesi, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi ise Büyükşehir, projenin hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalayacak.

GÖL KIYILARINI VATANDAŞIMIZIN KULLANIMINA SUNMAKTA KARARLIYIZ

Sapanca Gölü'nün Sakarya ve Türkiye için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, göl çevresindeki işgallere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Alemdar, 'Biz Sapanca Gölü'ndeki işgalleri kaldıracağız diyoruz. Bizle ilgili 'Gölü dolduruyorlar' denildi. Israrla söylüyoruz, kıyı kenar çizgisine ne biz ne de başkası müdahale edemez. Buna asla izin vermeyiz. Gölün çevresi ya da kıyısı fark etmez, bu konuda kararlıyız' dedi. Alemdar, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

'BALLIKAYA'NIN SUYU HIZIRİLYAS'A ULAŞACAK'

Ballıkaya İsale Hattı ihalesinin 2 Aralık'ta yapıldığını hatırlatan Alemdar, bölgedeki suyu Hızırilyas'a ulaştırmak olduğunu söyledi.

Alemdar, 'Hedefimiz, bir an önce oradaki suyu Hızırilyas'a ulaştırmak. Bunun için de ihale yapıldı, değerlendirmeler devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru bir an önce başlayacak. Çamdağı ile ilgili de polemik oluştu. Çamdağı'nın tüm zemin etütlerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz tamamladık. Hızlı bir şekilde yapılması için projenin revize edilerek 3,5 milyar TL'lik ödenekle birlikte ihaleye çıkılması için bakanlığımızın programına alındı' dedi.

BÜYÜKŞEHİR YASASI TARIMDA GELİŞİME ENGEL DEĞİL

Tarım arazilerinde OSB kurulması iddialarına ilişkin olarak tarım arazilerinin korunması konusundaki duruşlarının net olduğunu belirten Alemdar, 'Tarım arazilerin korunmasıyla ilgili tavrımız nettir. Büyükşehir yasasının köylerdeki üretime hiçbir engeli yoktur. Büyükşehir yasası tarıma engel değildir. Tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çalışıyoruz. Çiftçimize daha iyi hizmet vermek için destek miktarını artırdık. Bu artış, çiftçilerimizin sorunlarını çözmede önemli katkı sağlayacaktır' dedi.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE SAKARYA'YA BİLİM MERKEZİ

AK Parti Meclis Üyesi Nur Gülşan, konuşmasında AK Parti'nin 24 yıllık istikrarlı hizmet anlayışına ve bu başarının mimarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaparak, bu vizyonun şehirlerde somut projelerle hayat bulduğunu ifade etti.

Gülşan ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bilim Merkezi'nin çocuklar ve gençler için bilimi deneyerek öğrenme imkânı sunan, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedefleyen öncü bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR BİR ANCA ÖNCE BAŞLAYACAK

MHP Meclis Üyesi Mehmet Metin Taşkın gündem dışı konuşmasında Alifuatpaşa Merkez Cami şadırvanının çevre düzenlenmesinin yapılmasını dile getirdi.

Alifuatpaşa Merkez Camii şadırvanının aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını belirten Başkan Alemdar, çalışmalara bir an önce başlanacağını söyledi.

GÜNDEM MADDELERİ

68 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda 3'ncü ve 26'ncı madde oy çokluğu olmak üzere ilk 33 madde komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. 35'nci maddeden 56'ncı maddeye kadar olan gündem ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 34, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67 ve 68'nci maddeler oy birliğiyle kabul edilirken 59'ncu madde oy çokluğuyla kabul edildi. 64'ncü madde ulaşım komisyonuna, 65'nci madde ise hukuk komisyonuna havale edildi.