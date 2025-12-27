Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel projesi olan Bilişim Akademisi'nin öğrencileri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Hava Ambulans Merkezi'nin ev sahipliğinde ve Erciyes Havacılık Kulübü iş birliğiyle düzenlenen helikopter inceleme gezisine katıldı.

KAYSERİ (İGFA)- 'Genç dostu' anlayış ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi'ni hayata geçirirken, bu alanda çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, hava ambulans hizmetlerinde kullanılan helikopterin teknik yapısı, uçuş sistemleri ve havacılık teknolojileri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, teorik bilgilerini sahada yapılan uygulamalı anlatımlarla pekiştirme imkânı bulurken, Başkan Büyükkılıç ve ekibine bu imkânlardan dolayı teşekkür ettiler.

Yetkililer, bu tür iş birliklerinin gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına olan ilgisini arttırdığını vurgularken; teori ile uygulamayı bir araya getiren eğitim modelinin, öğrencilerin mühendislik ve teknoloji okuryazarlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Bilim Merkezi ve Bilişim Akademisi, farklı kurumlarla gerçekleştirilen bu tür uygulamalı eğitim faaliyetleriyle öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamaya devam edecek.