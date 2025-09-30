Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin bütçelerine destek olmak için temiz, hijyenik ve uygun fiyatlı yemek imkanını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, uygun fiyatlı ulaşım ve yemekimkanlarıylaTürkiye’de “Öğrenci Dostu Şehir” sloganıyla ön plana çıktı. 1 yıldır üniversite bölgesinin en çok ziyaret edilen restoranı olan Kampüs Mutfak, yeni eğitim sezonunda da gençlerin vazgeçilmezi oldu. Bu tesis hijyenik ortamı, lezzeti, kalitesi, zengin menüsü ve fiyat performansıyla Sakarya Üniversiteler Kampüsü’nde öğrenciler adresi haline geldi.

Onlarca çeşit yemeğin sunulduğu Kampüs Mutfak, fiyat-performansıyla öğrencilerin sofrasına bereket, üniversite hayatına ise kolaylık getirdi.

Proje, sunduğu imkanlarla sadece bütçeye değil, gençlerin sosyal yaşamına da katkı sağlıyor. Günün her saatinde zengin menüsü, lezzeti yemekleriyle Kampüs Mutfak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim döneminin vazgeçilmezi oldu. Hijyenik ortamı, kalitesi ve fiyat performansıyla mesai saatleri içinde günün her saati binlerce üniversite öğrencisine hizmet veriyor.

Büyükşehir, uygun fiyatlı ulaşım ve yemek hizmetiyle gençlerin memnuniyetini kazandı.