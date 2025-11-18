Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barındırma konularında sertifikalı eğitim programı düzenledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Satış ve Barındırma' konulu sertifikalı eğitim programı verildi. 23 kişiye verilen 6 saatlik eğitim ile katılımcılar evcil hayvan bakım-ihtiyaç işletmesi ve benzeri iş yeri açabilmek için gerekli olan ruhsatı alabilecek.

ORTAK PAYDAŞLAR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü iş birliğiyle 'Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Satış ve Barındırma' konulu sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

6 SAATLİK EĞİTİM

Programa şehir içi ve şehir dışından toplam 23 kişi katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen 6 saatlik eğitimin ardından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Sertifika alan kişiler, evcil hayvan bakım ihtiyaç işletmesi ve benzeri iş yerlerini kurabilmek için gerekli olan ruhsat başvurularında bu belgeleri kullanabilecek.

KAPSAMLI ANLATIM

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında düzenlediğimiz 'Ev ve Süs Hayvanlarını Üretim, Satış, Barındırma' eğitimine yoğun ilgi gösterildi.

23 katılımcının yer aldığı programda, uzman eğitmenler tarafından kapsamlı ve faydalı bir eğitim süreci geçirdik. Eğitim sonrası tüm katılımcılarımıza sertifikalarını teslim ettik. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza ve desteklerinden dolayı SAKADER'e teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.