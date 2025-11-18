İzmit Belediyesi, Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'nde Şehit Ümit Balkan Okulu öğrencilerine deprem bilinci kazandırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, öğrencileri depreme karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'ni, Şehit Ümit Balkan Okulu öğrencileri ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette öğrencilere, müdürlük personeli olan jeofizik mühendisi tarafından deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Seminerde depremin oluşumu, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin odak noktaları, büyüklükleri, süreleri, derinlikleri, yer kabuğu hareketleri, aktif fay oluşumları ve hasar tespit süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler, müze ziyaretinin bir parçası olarak Deprem Simülasyon Alanı'nda 45 saniyelik yer hareketi deneyimi yaşadı. Ardından Diaroma (Yapay Enkaz) bölümünde yapıların sarsıntılardan nasıl etkilendiği gösterilerek, depreme dayanıklı yapıların nasıl olması gerektiği, İmar Yönetmeliği ve mühendislik hizmeti alınmış yapıların önemi anlatıldı. Bu kapsamda deprem farkındalığının artırılması hedeflendi.

Müze turunun son bölümünde ise sunumda anlatılan içeriklerin yer aldığı 3 boyutlu sinema gösterimi yapıldı. Programın sonunda öğrencilerin merak ettiği konular, yetkililer tarafından yanıtlandı. Ayrıca ziyaretçiler, AFAD tarafından hazırlanan arama-kurtarma temalı kısa filmi izleyerek afet sonrası süreçler hakkında bilgi edindi.