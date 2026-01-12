Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantılarında, eğitim-öğretim faaliyetleri gözden geçirildi, gelecek dönem planlamaları ele alındı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki ayrı Eğitim Öğretim Süreç Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. İl yöneticileri ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katıldığı toplantılarda, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi ve önümüzdeki dönem için planlamalar yapıldı.

Toplantılarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının etkin kullanımı, periyodik izleme ve değerlendirme çalışmaları; MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi konuları ele alındı. Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu yapılması gereken iş ve işlemler de detaylı şekilde görüşüldü.

'Aile Yılı' kapsamında okullarda yürütülen faaliyetler ile Haberimiz Olsun Projesi kapsamında öğrencilerin haber bültenlerine aktif erişimi sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantılarda ayrıca Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri çerçevesinde iklim değişikliği temalı münazara ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi planlandı.

Toplantılar, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından iyi dileklerle sona erdi.