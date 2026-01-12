2026 yılı illi Eğitim Bakanlığı (MEB)'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

ANKARA (İGFA) - MEB'in açıkladığı takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.

'2026 Proje Okulları Öğretmen Atama - Yönetici Görevlendirme Takvimi' ve 2026 Yılı 'Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi'ne ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayabilirsiniz