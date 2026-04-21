Sakarya'da eğitim faaliyetleri, birlik ve beraberlik anlayışıyla kesintisiz şekilde devam ediyor. İl Millî Eğitim Müdürü yaptığı açıklamada, eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ettiğini vurgulayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl genelinde yürütülen projelerin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Bakırtaş, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerini destekleyen faaliyetlere büyük önem verildiğini söyledi. Okullarda gerçekleştirilen etkinlikler ve projelerle öğrencilerin aktif katılımının sağlandığını dile getirdi.

Eğitimde sürdürülebilir başarının ancak iş birliğiyle mümkün olacağını ifade eden Bakırtaş, 'Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte güçlü bir eğitim ortamı oluşturuyoruz. Ortak hedefimiz; donanımlı, değerlerine bağlı ve üretken bireyler yetiştirmek' dedi.

Millî Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projelerin sahada etkili bir şekilde uygulandığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, özellikle bilimsel çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri ve değerler eğitimi alanındaki faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Sakarya'da eğitim camiasının güçlü bir dayanışma içinde yoluna devam ettiğini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü, tüm paydaşlarla birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.