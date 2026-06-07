Sason Kaymakamlığı, İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle YKS'ye hazırlanan öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Canlı müzik ve ikramların olduğu etkinlikte öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Kaymakamlığı himayelerinde, Halk Kütüphanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapıldı.

Etkinlikte, yoğun sınav temposu geçiren öğrenciler canlı müzik dinletisi eşliğinde vakit geçirirken, program kapsamında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YKS öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçlayan etkinlikte, sınava girecek gençlere destek mesajları verildi.

Yetkililer, öğrencilerin eğitim hayatlarının önemli dönüm noktalarından biri olan sınav sürecinde yanlarında olduklarını belirterek, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunulurken, gençlerin eğitim yolculuğunda desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.