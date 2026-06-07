SASKİ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerini doğa dostu tesislerinde ağırladı. Gelecek nesillere çevre bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte kurumun yeşil enerji ve arıtma projeleri minik öğrencilere tanıtıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin doğasını koruyan ve ekolojik dengeyi gözeten tesislerinin kapılarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklara açtı.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda ADASU HES, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı detaylı şekilde incelendi.

Uzmanlar eşliğinde tesisleri gezen öğrenciler, suyun doğadaki serüvenini ve kurumun çevreye duyarlı altyapı çalışmalarını yerinde öğrenerek güçlü bir çevre farkındalığı kazandı.

Öğrencilerin ilk durağı olan ADASU Hidroelektrik Santrali'nde, suyun gücünün doğaya hiçbir zarar vermeden nasıl temiz enerjiye dönüştüğü anlatıldı. Fosil yakıt kullanmadan, tamamen yenilenebilir kaynaklarla elektrik üreten dev tesisin Sakarya'nın doğasını nasıl koruduğu uzmanlar tarafından detaylıca anlatıldı. Şehrin içme suyunun işlendiği Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni gezen öğrenciler, kaynaktan musluğa uzanan süreci yerinde inceledi. Hemen ardından Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı ziyaret edildi. Minikler su kalitesinin ve deşarj süreçlerinin nasıl titizlikle denetlendiğini öğrendi.