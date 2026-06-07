Gercüş Kayapınar İlkokulu'nda, Kaymakamlık destekli 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi. Uzmanların verdiği eğitimlerle sağlık okuryazarlığı artan öğrenciler, 'Sağlık Elçisi' unvanı alarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

BATMAN (İGFA) - Çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşlarda kazandırmak ve geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmek amacıyla Batman'da Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek (Sağlık Elçisi)' programı gerçekleştirildi.

Gercüş Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çeşitli eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Alanında uzman sağlık personelleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel sağlık bilgileri aktarıldı.

Program kapsamında öğrencilere; 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin doğru kullanımı, afet anlarında yapılması gerekenler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)'nin görevleri, aile hekimliği hizmetleri, ağız ve diş sağlığının korunması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi, kişisel hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitimler sırasında öğrenciler hem teorik bilgiler edindi hem de sağlıkla ilgili konularda merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Çocukların aktif katılım gösterdiği etkinlikte, sağlık bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Programın sonunda öğrenciler, öğrendikleri bilgileri aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşacaklarına dair söz vererek 'Sağlık Elçisi' unvanını almaya hak kazandı.

Batman İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Murat Solmaz, toplum sağlığının güçlendirilmesinde çocukların önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.