Bursa'da Yıldırım Belediyesi, gençlerin kültürel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla gençleri geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 'Genç Yazarlar Gençlerle Buluşuyor' programı düzenlendi.

Yıldırım Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyat dünyasının genç temsilcilerinden olan yazar Muhammed Emre Sarılmaz öğrencilerle bir araya geldi. Minik okuyucuların büyük ilgi yoğun ilgi gösterdiği programda, edebiyat ve yazarlık üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Muhammed Emre Sarılmaz, yazarlık serüvenini ve kaleme aldığı eserlerin ortaya çıkış hikayelerini genç okurlarıyla paylaştı. Edebiyat ve kitapların dünyasına keyifli bir yolculuk yapan öğrenciler ise yazarlıkla ilgili merak ettikleri soruları Sarılmaz'a yöneltme fırsatı buldu.

Program sonunda minik okuyuculara kitap hediye edildi.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin sadece akademik başarılarına değil, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de önem verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, 'Kitaplar bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren ve ufkunu genişleten en önemli araçlardan biridir. 'Genç Yazarlar Gençlerle Buluşuyor' programımızla, gençlerin edebiyatın büyülü dünyasını keşfetmelerini ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin düşünce dünyalarını zenginleştirecek, hayal güçlerini geliştirecek ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz' dedi.