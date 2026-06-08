MANİSA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde, çocuklara yönelik birbirinden renkli programlar hazırlandı.

Atatürk Kent Parkı'nda ikincisi gerçekleştirilen Manisa Çocuk Meclisi Çevre Oturumu, ilçelerden gelen çocuk temsilcilerin yanı sıra Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğrencilerini bir araya getirdi. Oturumda kent yaşamı, çevre bilinci ve doğanın korunmasına yönelik önemli başlıklar ele alındı. Program kapsamında düzenlenen 'Doğanın Kalp Atışları Drama Atölyesi' ve 'Doğanın Ritmi Atölyesi' sayesinde çocuklar, oyunlar ve uygulamalı çalışmalarla çevre konusunda bilinçlendirildi. Drama yöntemiyle işlenen derslerde, doğanın önemi ve çevreyi korumanın gerekliliği eğlenceli bir dille anlatıldı.

ULUPARK'TA ÇOCUK ŞENLİĞİ VE RENKLİ STANTLAR

Çevre Haftası heyecanı Ulupark'ta düzenlenen ürün sergileri ve Çevre Çocuk Şenlikleri ile katlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, çocuklara da çevre temalı boyama kitapları hediye edildi. Etkinlik alanında parmak baskı resim çalışmaları, yüz boyama, çiçek dikimi ve saksı boyama gibi birçok uygulamalı atölye gerçekleştirildi. Şenlikte ayrıca ZİÇEV ve Muradiye Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocukların hazırladığı anlamlı resim ve objeler de sergilendi.

Adala Ferdi Zeyrek Yerli Tohum Merkezi tarafından kurulan stantta çocuklara ata tohumlarının önemi ve ekim süreçleri anlatıldı. Gün boyu süren kuş yuvası boyama, neşeli saksılar ve doğa dostu atölyeler miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocukların kendi elleriyle boyadığı kuş yuvaları, itfaiye ekiplerinin yardımıyla Ulu Park'taki ağaçlara yerleştirildi. Etkinliğin neşe kaynağı olan Yılkı Maskotu ise çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek boyama kitabı dağıttı.