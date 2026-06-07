İBB, özellikle sınav dönemlerinde sessiz bir çalışma ortamına ihtiyaç duyan öğrenciler için kentin üç kritik noktasında bulunan kütüphanelerinde 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama vizyonuyla hareket eden İBB, 2019'dan bu yana kütüphane sayısını da 4 kat artırarak 78'e yükseltti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu'ndaki Sevgi Soysal Kütüphanesi, Kadıköy'deki Afife Batur Kütüphanesi ve Kartal'daki Muallim Cevdet Kütüphanesi günün her saati İstanbullulara açık tutuyor. Gece saatlerinde de güvenli, sessiz ve konforlu bir öğrenme alanı sunan bu üç merkez, öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyaçlarında önemli birer buluşma noktası haline geliyor.

Günün her saati açık olan bu merkezlerin yanı sıra, İBB'nin İstanbul genelindeki kütüphane ağında da son 6 yılda büyük bir artış yaşandı. 2019 yılında yalnızca 20 olan toplam kütüphane sayısı, yürütülen yoğun çalışmalar ve tarihi yapıların restorasyon süreçleriyle birlikte bugün 78'e ulaştı.

Kütüphane sayısındaki artış, kullanım alanları ve üye istatistiklerine de doğrudan yansıdı. 2019 öncesi dönemde günlük toplam 2 bin 530 kişi kapasitesiyle hizmet veren kütüphaneler, bugün aynı anda 9 bin 320 kişiyi ağırlayabilecek fiziki büyüklüğe ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni nesil kütüphaneleri, yalnızca kitap ödünç alınan geleneksel mekânlar olmanın ötesine geçerek üretimin, etkileşimin ve yaşam boyu öğrenmenin merkezleri haline geliyor. Bireysel ve grup çalışmalarına uygun sessiz alanlar, dijital üretim ve teknoloji odaları, sergi salonları, çocuk bölümleri ve çok amaçlı mekânlarla donatılan bu merkezler, özellikle kültürel imkanların sınırlı olduğu semtlerde önemli bir kamusal işlev üstleniyor.