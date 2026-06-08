Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Rakibi Hakan Safi ise 9 bin 927 oyda kaldı.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerin tercihi yeniden Aziz Yıldırım oldu. Kongrede kullanılan oyların 17 bin 245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye yaklaşık 7 bin 300 oy fark atarak başkanlık görevine seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Seçimin kazananının Fenerbahçe camiası olduğunu vurgulayan Yıldırım, kongre sürecinde yarışan tüm adaylarla birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

'Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız' diyen Yıldırım, camianın ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, tribünlerdeki coşkunun sezon boyunca takıma destek olarak sürmesini temenni etti. Yeni dönemde sportif başarıya odaklanacaklarını ifade eden Yıldırım, taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Gerekli transfer çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Yıldırım, 'Sözümüz söz, şampiyonluk. Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız' dedi.

Başkan Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik projelere de değinerek stadyum kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlayacağını ve kulübün finansal değerini yükseltecek projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Rekor katılımlı kongrede kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Yıldırım, yeni yönetimle birlikte camiaya verdikleri sözleri yerine getireceklerini ifade etti. Yıldırım ayrıca, camiada dışlanmış kimsenin kalmayacağını ve tüm Fenerbahçelilerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya geleceğini söyledi.