İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilecek silahlı erkek özel güvenlik görevlileri için Edebali Ortaokulu'nda sınav yapıldı. 510 adayın katıldığı sınavın sonuçları ve mülakat listesi belediyenin resmi web sitesinde duyurulacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen silahlı erkek özel güvenlik görevlisi sınavı, Edebali Ortaokulu'nda yapıldı.

Sınav süreci kapsamında toplam 510 aday sınava davet edildi. Belirlenen program doğrultusunda sınava katılan adaylar, özel güvenlik görevlisi alımı için değerlendirmeye alındı.

Sınavda başarılı olan adaylar mülakat aşamasına çağrılacak.

Mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve süreçle ilgili detaylar, İzmit Belediyesinin resmi web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.