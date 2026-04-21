İstanbul'da Maltepe Belediyesi, e-ticaret yoluyla dijital ve ekonomik becerilerini geliştirmek isteyen Maltepeli kadınlara yönelik 'Dijital İtibar Yönetimi ve E-Ticarette Dijital Verimlilik' semineri düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi ve Habitat Derneği isimli sivil toplum örgütünün iş birliğiyle organize edilen 'Dijital İtibar Yönetimi ve E-Ticarette Dijital Verimlilik' konulu eğitim Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Habitat Derneği'nden Zeynep Ramazan, dijital dünyada başarılı bir girişimci olmak için önce temel dijital becerilere sahip olmak gerektiğini belirterek dijital okuryazarlığın sadece teknoloji kullanmak değil aynı zamanda interneti güvenli, bilinçli ve verimli kullanabilmek anlamına geldiğini söyledi.

Ramazan katılımcılara ürün fotoğraf çekimi için ışıklandırma, arka plan, netlik ve iletişim kontrolü ve kompozisyon ipuçları vererek, dijital dolandırıcılıktan korunma yöntemlerini de anlattı.

Eslem Hızır ise dijital itibar yönetimi, dijital varlıklar ve güven inşasıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.