İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ders Atölyeleri'nden mezun olan 2 bin 500 öğrencinin törenine katıldı. Aslan, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, yurt ve teknoloji alanındaki desteklerini vurgulayarak gençlere Cumhuriyet değerleri ve adalet mesajları verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ders Atölyeleri'nden 2 bin 500 öğrenci mezun oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da gençlerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Çeşitli etkinliklerle adeta bir şölen alanına dönüşen mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Nuri Aslan, son dönemde zor zamanlardan geçtiğini belirterek, mezun olan ve yıl boyu yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

İBB Teknoloji Atölyeleri, 2021 yılında kurulmuş olup, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan 8 aylık müfredat kapsamında 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini teknoloji üretimine yönlendirmeyi amaçlanıyor. Bugüne kadar 12 atölyede, 77 eğitmen eşliğinde 9.242 öğrenci yüz yüze eğitimlerden faydalanıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen proje sunumu ve takım seçmeleri sonucunda İBBTech Teknoloji Takımına katılma fırsatı elde ediyor.

İBBTech Teknoloji Takımında yer alan öğrenciler, ileri seviye robotik, kodlama, tasarım ve mekanik eğitimleri alarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor. Takımdan bu zamana kadar 122 öğrenci faydalanmış olup, katıldıkları yarışmalarda toplam 35 ödül kazanıldı. Teknoloji Atölyelerinde temel müfredatın yanı sıra robotik kodlama, Python ve Unity gibi alanlarda hafta içi eğitimleri de düzenleniyor. 2025 yılı Aralık ayında başlayan bu eğitimlerden bugüne kadar 1.045 öğrenci yararlandı.