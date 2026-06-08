CHP'de kurultay sürecine ilişkin yargı kararlarının ardından başlayan tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin, olası siyasi senaryolar kapsamında DSP ile temas kurduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak iktidara yakın medya organlarında yer alan, "Özgür Özel ekibinin DSP yönetimine partiyi kendilerine bırakmaları yönünde teklif götürdüğü" yönündeki haberler CHP tarafından kesin bir dille yalanlandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, herhangi bir siyasi partinin yönetimini devralmaya yönelik bir girişimin söz konusu olmadığını ifade etti. Emir, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının doğru olmadığını ve CHP'nin siyasi mücadelesini kendi kurumsal yapısı içerisinde sürdürdüğünü vurguladı.

DSP ile Temas İddiasının Arka Planı

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları ve olası hukuki süreçlerin ardından, partinin karşı karşıya kalabileceği senaryolar üzerine çeşitli siyasi değerlendirmeler yapılıyor. Bu kapsamda bazı kulislerde, CHP yönetiminin farklı siyasi partilerle temas halinde olduğu ve olası gelişmelere karşı alternatif planlar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

İddialara göre bu temaslardan biri de Demokratik Sol Parti ile gerçekleştirildi. Ancak CHP kaynakları, görüşmelerin rutin siyasi temaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, herhangi bir parti devri ya da siyasi birleşme gündeminin bulunmadığını belirtiyor.

CHP'de Kriz ve Olası Senaryolar

CHP'de kurultay sürecine ilişkin hukuki tartışmaların devam etmesi, parti içerisinde farklı senaryoların konuşulmasına neden oluyor. Siyasi kulislerde;

Olağanüstü kurultay seçeneği,

Yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi,

Parti yönetiminin mevcut yapıyla devam etmesi,

Hukuki risklere karşı alternatif siyasi organizasyonların değerlendirilmesi

gibi başlıklar öne çıkıyor.

Ancak CHP yönetimi, partinin tüzel kişiliği ve örgütsel bütünlüğünün korunacağını, siyasi mücadelenin CHP çatısı altında sürdürüleceğini savunuyor.

Murat Emir: "Böyle Bir Teklif Söz Konusu Değil"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "DSP'yi ya da herhangi bir siyasi partiyi teslim alma, yönetimini devralma veya benzeri bir teklif kesinlikle gündeme gelmemiştir" mesajını verdi.

Emir'in açıklamasıyla birlikte CHP cephesi, kamuoyunda tartışılan "partiyi bize verin" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve siyasi manipülasyon amacı taşıdığını savundu.

Siyasi Gündemde Yeni Tartışma Başlığı

CHP'deki kurultay ve yargı süreci ekseninde yaşanan gelişmeler, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. DSP ile temas iddiası da bu süreçte ortaya atılan yeni tartışma başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak CHP yönetimi, partiye yönelik hukuki ve siyasi tartışmaların gölgesinde dahi örgütsel bütünlüğünü koruyacağı mesajını vermeyi sürdürüyor.