Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı kültür ve sanat takvimi kapsamında Türk edebiyatının duygu yüklü dünyasına ışık tutacak özel bir söyleşiye daha ev sahipliği yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Hatıralar Mahallesi'nde Bir Şair: Ziya Osman Saba' başlıklı söyleşi, Türk edebiyatının duygu ve hatıra dünyasını edebiyatseverlerle buluşturacak.

7 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Hatıralar Mahallesi'nde Bir Şair: Ziya Osman Saba' adlı söyleşi programı, edebiyatseverleri şiir ve hatıralarla örülü bir yolculuğa çıkaracak.

SABA'NIN EDEBİYATI VE HAYATI KONUŞULACAK

Programda akademisyen ve yazar Serhat Demirel, Türk edebiyatının zarif kalemlerinden Ziya Osman Saba'nın edebiyat dünyasındaki yerini ve şiir anlayışını ele alacak. Söyleşide ayrıca Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde öne çıkan hatıra, aile, çocukluk ve iç dünya temaları üzerinden şairin edebî mirası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.