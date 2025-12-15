Sakarya Büyükşehir'in düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri bu yıl 9 farklı rotadabin 140 doğaseveri Sakarya'nın eşsiz güzellikleriyle buluşturdu. Doğaseverler, şehrin eşsiz yaylalarından longoz ormanlarına, göletlerden zirvelere uzanan parkurlarda hem sağlıklı yaşamı hem de unutulmaz manzaraları deneyimledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Şehrin her köşesinde sonbaharın her tonunu görebilen doğaseverler, Taraklı'nın serin yaylalarından Karasu'nun gizemli longoz ormanlarına, Akyazı'nın dingin göletlerinden Hendek'in yüksek zirvelerine uzanan rotalarda adeta doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, katılımcılar sadece fiziksel aktivite yapmanın değil; aynı zamanda sonbaharın altın sarısı, turuncu ve kızıl tonlarını yakından gözlemlemenin keyfini çıkardı. Hafif egzersiz programlarıyla gün boyu süren parkurlarda yürüyen doğaseverler, sağlıklı yaşamı sosyalleşme ile birleştirerek unutulmaz anlar biriktirdi.

BİN 140 DOĞASEVER EŞSİZ ROTALARDA BULUŞTU

Bu yıl toplamda bin 140 kişi, Sakarya'nın en özel doğal güzelliklerini keşfetmek için yürüyüşlere katıldı. Elmalı Aslanlar Göleti'nin sakin suları, Dikmen Tepe'nin nefes kesen manzarası, Kılıçkaya Zirvesi'nin görkemli panoraması, Doğançay Şelalesi'nin huzur veren şırıltısı, Maden Deresi ve Acarlar Longozu'nun eşsiz ekosistemi, Karagöl ve Eskiyayla parkurları bu sezonun en çok ilgi gören rotaları arasında yer aldı. Her adımda farklı kareler ve unutulmaz anlar fotoğraflara yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu yıl 9 farklı rotada düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz, Sakarya'nın eşsiz doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören etkinliklerde katılımcılar, doğayla iç içe sağlıklı yaşamı ve sosyal paylaşımı bir arada deneyimleme fırsatı buldu. Yürüyüşlerimize gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm doğa tutkunlarına teşekkür ederiz. 2026 da vatandaşlarımızı şehrimizin eşsiz doğasıyla buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.