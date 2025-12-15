Felsefe ve insan hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin felsefesinin ve değerlerinin tanıtıldığı 'Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi' isimli program Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Maltepe Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen program 'Başkaldırıdan Felsefeye: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi' isimli belgesel gösterimiyle başladı.

Belgeselde Türkiye Felsefe Kurumu'nun Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan ve Maltepe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne ismi verilen Kuçuradi'nin yaşam yolculuğuna yer verildi.

Yirminin üzerinde felsefecinin, sanatçının ve bilim insanının görüşlerinin yansıtıldığı belgeselde, 1960'ta üniversiteleri sarsan 147'ler olayı, Türkiye'deki insan hakları mücadelesinin serüveni ve felsefenin kurumsallaşması konuları ele alındı.

Belgesel gösteriminin ardından Doç. Dr. Hakan Aytekin'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Celal Oktay Yalın ve Elif Hamidi'nin katıldığı bir söyleşi yapıldı. Söyleşide Kuçuradi'nin etik değerlerinin savunulması ve felsefenin kurumsallaşmasına yaptığı katkılar üzerine konuşuldu. Söyleşi katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.