Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Kıranyurt Yaylası parkuru ile muhteşem bir final yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Pamukova'da yer alan Kıranyurt Yaylası parkurunda muhteşem bir final yaptı. Doğa tutkunları, Kıranyurt'uneşsiz doğası ve sonbaharın büyüleyici renkleri arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Pamukova'da yer alan ve doğasıyla katılımcıların ilgisini çeken program, büyüleyici görüntülere sahne oldu.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda doğaseverler, sonbaharın renkleri arasında kilometrelerce yürüyerek tabiatı deneyimledi.

Bölgenin güzelliklerini tüm derinlikleriyle yaşayan katılımcılar hafif egzersiz, ısınma ve kas germe hareketleriyle kendilerini hazırlayarak bölgenin zorlu parkurlarında uzun bir yolculuk yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, '2 ay boyunca şehrimizin doğal güzelliklerine yönelik düzenlediğimiz ve doğaseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Pamukova ilçesinde bulunan Kıranyurt Yaylası parkuru ile sona ermiştir. Sonbaharın eşsiz doğası arasında gerçekleştirilen etkinliklere katılan tüm doğaseverlere teşekkürlerimizi sunarız' ifadeleri yer aldı.