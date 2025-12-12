Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir kent hedefiyle gençlerden gelen her talebi anında çözüme kavuşturuyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Üniversitesi'nden Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık'taki Millet Kütüphanesi'ne ulaşımı kolaylaştıran otobüs hattı sayesinde öğrencilerin güvenli ve konforlu ulaşım imkânları artırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı sayesinde Balıkesir Üniversitesi'nden il merkezine ve Çamlık'a ulaşım imkânı artırıldı.

Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş tarafından revize edilen 22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı güzergâhı yeniden düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi-Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık güzergâhlarında hizmet veren toplu taşıma hizmeti sayesinde öğrenciler, akademik ve idari personelin de kütüphane hizmetlerine erişimi kolaylaşırken özellikle akşam saatlerinde Çağış Kampüsü'nden il merkezine güvenli ve konforlu ulaşım için otobüs seferleri oluşturuldu.

SEFER SAATLERİ VE GÜZERGÂH BİLGİLERİ BTT MOBİL UYGULAMASINDA

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi ve Çamlık güzergâhlarında hizmet vermeye başlayan 22K - Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı, hafta içi 09.00 ila 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmayacak olan hatla ilgili saat ve güzergâh bilgileri, BTT Mobil uygulaması ile Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen öğrenciler özellikle geç saatlerde kampüsten il merkezine dönüşlerinin kolaylaştığını dile getirdiler.

Çağış Kampüsü'nden kalkan toplu taşıma araçlarının Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık Millet Kütüphanesi güzergâhında hizmet vermesinin ulaşımlarını da kolaylaştırdığını söyleyen gençler, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı oluşturulduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine tam not verdiler.