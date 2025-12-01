Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle ilçede sosyal yaşama renk katmayı sürdürüyor. 'Gülümseten Hatıralar' adlı interaktif müzikli gösteri yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlediklerini belirtti.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor.

Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar pek çok etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 80'li ve 90'lı yılların sıcak atmosferini sahneye taşıyan 'Gülümseten Hatıralar' adlı interaktif müzikli gösteriye ev sahipliği yaptı.

İzleyicileri 80'li ve 90'lı yılların samimi atmosferine götüren, nostaljiyi müzik ve mizahla buluşturan 'Gülümseten Hatıralar' interaktif sahne gösterine Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi.

Faruk Sofuoğlu'nun başrolünde olduğu gösteri; dönemin unutulmaz şarkılarını, sokak kültürünü, çocuk oyunlarını, aile ilişkilerini ve mahalle yaşamını eğlenceli bir üslupla Yıldırımlılarla buluşturdu. İzleyiciler, Faruk Sofuoğlu'nun performans ve anlatıları, Evrim Kırcı'nın seslendirdiği nostaljik şarkılar ile eğlence dolu unutulmaz bir akşam yaşadı.

HERKES İÇİN KÜLTÜR SANAT

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. 'Gülümseten Hatıralar' da geçmişin samimiyetini bugünün enerjisiyle birleştiren özel bir gösteri oldu. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.