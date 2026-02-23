Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geleceğin teminatı olan çocuklara doğa ve su sevgisini aşılamak için okullardaki eğitim programlarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, su tasarrufu bilincini küçük yaşlarda aşılamak amacıyla eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Aşağıdere İlkokulu'nda düzenlenen 'Su Müfettişi' eğitiminde minik öğrenciler, suyun değerini öğrenerek çevrelerinin fahri müfettişleri oldu.

Serdivan Aşağıdere İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, miniklere suyun yaşamsal önemi ve tasarruf yöntemleri eğlenceli bir dille anlatıldı.

MİNİK MÜFETTİŞLER İŞ BAŞINDA

Düzenlenen eğitim programında çocuklara suyun doğadaki döngüsü, tükenmez bir kaynak olmadığı ve neden korunması gerektiği aktarıldı.

Diş fırçalarken, elleri yıkarken veya banyo yaparken suyu nasıl daha dikkatli kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilen minikler, eğitimin sonunda birer 'Su Müfettişi' ilan edildi. Öğrencilerden evlerinde ve okullarında su israfı yapan büyüklerini ve arkadaşlarını uyarmaları istendi.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Eğitim, çocukların ilgisini çekecek görsel materyaller ve animasyonlarla desteklendi. Soru-cevap bölümleriyle interaktif bir şekilde ilerleyen programda öğrenciler, merak ettikleri sorulara anında yanıt buldu.