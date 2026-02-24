'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu yönetmelikle,anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde aranan özel şartlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarla ilgili bentte yer alan 'Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği' ibaresindeki 'sınıf öğretmenliği' ifadesi birinci öncelik olmaktan çıkarıldı.

Görevlendirmelerde öncelik, okul öncesi öğretmenlerine verilecek. Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin tercihlerinin ardından boş kalan anaokulları için müdürlük başvurusunda bulunabilecek.