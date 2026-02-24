Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) erken çocukluk eğitim birimi kapsamında 48 ve 60 ay arası çocuklara yönelik yeni bir uygulamaya başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı SGM'de hayata geçireceği programla 48 ve 60 ay aralığında olan çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimi için yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Akyazı'da başlayan uygulamada çocuklara Türkçe, dil, müzik, oyun ve erken okuryazarlık dersleri veriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yeni uygulamada çocuklarasosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek önemli bir eğitim programı sunuluyor.

SGM bünyesinde uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerin kapsamı içinde Türkçe, dil, müzik, oyun ve erken okur yazarlık eğitimleri gibi dersler yer alıyor.

Eğitimler hafta içi her gün sabah saat 09.00-12.00 ve öğlen saat 13.00-16.00 saatleri arasında iki ayrı oturumda gerçekleşiyor.