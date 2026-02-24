Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören 5. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu başarıyla tamamlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Zeytin yetiştiriciliğine ilgi duyan üretici ve üretici adaylarının yoğun ilgi gösterdiği kursa 70 kursiyer katıldı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen program boyunca katılımcılara zeytin yetiştiriciliğinin temel prensiplerinden ileri uygulamalara kadar kapsamlı eğitimler verildi.

Beş gün süren eğitimlerde ana dersler Dr. Mücahit Kıvrak tarafından yürütülürken; zeytin ve turizm ilişkisi konusu Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz tarafından ele alındı.

DOĞRU BAKIM VE BUDAMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI

BAÇEM'de sürdürülen teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerler sahada da incelemelerde bulundu. BAÇEM'de görevli Zeytin Teknikeri Celil Şen eşliğinde arazide gerçekleştirilen uygulamalı budama eğitimlerinde zeytinciliğin tüm incelikleri detaylı olarak gösterildi.

Kurs kapsamında; zeytin bahçesi tesisi ve çeşit seçimi, budama teknikleri, gübreleme ve toprak yönetimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat ve hasat sonrası uygulamalar kursiyerlere aktarılırken, katılımcılar doğru bakım ve budama yöntemlerini sahada birebir deneyimleme fırsatı buldu.

KURS SONUNDA KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKALAR VERİLDİ

Eğitimin üçüncü gününde zeytin sektörünü yakından tanımak amacıyla teknik geziler de düzenlendi. Tarım makineleri ve zeytinyağı üretim tesisleri ziyaret edilerek üretim süreçleri yerinde incelendi. Beş gün süren eğitimin sonunda kursiyerler sınava tabi tutuldu.

Eğitime katılanlara katılım belgeleri takdim edilirken, sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. Körfez için büyük önem taşıyan zeytin üretimini başından sonuna kadar ele alan programın tamamlanmasıyla birlikte BAÇEM'in 5. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu başarıyla sona erdi.