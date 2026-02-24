Muğla Dalaman Belediyesi tarafından yürütülen, gençlerin demokratik yaşama daha güçlü, bilinçli ve yaratıcı biçimde katılımını hedefleyen 'Yaratıcı Demokrasi' projesi kapsamında, Dalaman'dan 3 üniversite öğrencisi İtalya'da bir dizi eğitime katılıp önemli kültürel ve tarihi alanlara ziyarette bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen Erasmus+ Small-Scale Partnership in Youth (KA210-YOU) Round 1 - 2025 'Democrazia Creativa' (Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Yaratıcı Demokrasi) projesi; Türkiye, İtalya ve Danimarka ortaklığında hayata geçti.

İtalya koordinatörlüğünde yürütülen ve Muğla'dan Dalaman Belediyesi'nin yer aldığı proje çerçevesinde 3-7 Şubat tarihleri arasında Roma'da uluslararası bir çalışma programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Türkiye'yi temsilen; Pamukkale Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümü öğrencisi Yusuf Metin Bulut, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Başak Ontaş ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü öğrencisi Cemil Arda Söğütlü katıldı.

Öğrenciler bir hafta süren programda demokrasi ve aktif vatandaşlık temalı çalışmalara katkı sundu; ayrıca Roma'daki önemli kültürel ve tarihi alanları ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi veren AB Proje Uzmanı Merve Öznomen, Erasmus+ KA210-YOU Küçük Ölçekli Gençlik Ortaklıkları programı kapsamında yürütülen çalışmanın 16 ay süreli bir gençlik girişimi olduğunu belirtti.

İtalya merkezli olarak tasarlanan projenin; İtalya, Danimarka ve Dalaman'da gerçekleştirilecek saha faaliyetlerini kapsadığını ifade eden Öznomen, projenin gençleri demokrasiye aktif katılmaya, toplumsal sorumluluk almaya ve ortak değerler etrafında birleşmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Avrupa kimliği ve vatandaşlık bilincini güçlendirmeyi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü öne çıkarmayı hedefleyen proje; kapsayıcı ve katılımcı demokrasiyi desteklerken, 'yeşil demokrasi' ve 'yeşil dijitalleşme' kavramlarını da odağına alıyor.