Maltepe Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle, Maltepeli kadınlara özel 'Kadın Afet Farkındalığı: Yangın Söndürme ve Acil Müdahale Eğitimi' düzenlendi. Eğitimlerde kadınlar yangına müdahale, afet çadırı kurulumu, kırım işlemleri ve jeneratör kurulumu konusunda bilgiler aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 28 Şubat Sivil Savunma Günü kapsamında, ilçedeki kadınlara yönelik, 'Kadın Afet Farkındalığı: Yangın Söndürme ve Acil Müdahale Eğitimi' düzenledi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitime Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Nimet Karabulut ve Şükrü Akçadağ ile Aydınevler Mahalle Muhtarı Füsun Erayla da katıldı. Program, afet ve acil durumlara karşı bilinçli, hazırlıklı ve etkili müdahale edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefledi. Eğitimde teorik ve uygulamalı içerikler bir arada sunuldu. Teorik kısımda afet türleri, risk analizi, yangın çeşitleri ve çıkış nedenleri, yangın anında doğru davranışlar, temel ilk yardım, tahliye prosedürleri, toplanma alanlarının önemi, afet çantası hazırlama, aile afet planı oluşturma, panik yönetimi, kriz iletişimi ve afet sonrası ihtiyaç planlaması gibi kritik konular ele alındı.

YANGIN SÖNDÜRDÜLER, ÇADIR KURDULAR

Ayrıca kadınlar, uygulamalı bölümde sahada aktif rol de aldı. Bu bölümde kadınlar, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımını deneyimledi. Çıkarılan yangına müdahale ederek enkaz alanında depremzedeye ulaşmaya çalıştılar. Afet sonrası geçici barınma için çadır kurma eğitimi de alan kadınlar; jeneratör çalıştırma ve yakıt güvenliği konusunda becerilerini test etti. Eğitimde kadınların afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası toparlanma süreçlerinde aktif rol üstlenmeleri amaçlanırken, toplumun temel taşı olan kadınlardan başlayarak afet bilincini yaygınlaştırmak hedeflendi.

'EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, eğitim sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Öncelikle sizlere Başkanımız Esin Köymen'in selamını iletiyorum. Gönül afetlerin olmamasını ve böyle zor durumlarda kalmamamızı istiyor ancak ülkemizin de bu konudaki durumu ortada. Ümit ediyoruz ki burada birçoğumuz yeni şeyler öğrendik. Her an evlerimizde, iş yaparken yangın çıkma ihtimali var. Burada öğrendiğimiz metotlar bile bize önemli katkılar sağlayacak. Bu yöndeki eğitim çalışmalarımız devam edecek. Amacımız yaşayacağımız herhangi olumsuz bir durumda hızlıca ve doğru bilgilerle müdahale gerçekleştirip can kayıplarını en aza indirgemek. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum'