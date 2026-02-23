Bursa Çözüm Koleji, 2026 eğitim-öğretim yılı için erken kayıtları başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, aile ortamını genişletmeyi ve veli iletişimini önemsediklerini belirtirken, kolej olarak Bursa'nın en büyük eğitim ailesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın köklü eğitim kuruluşlarından Çözüm Koleji, 2026 yılına erken kayıt heyecanı ile başladı.

Özel Bursa Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, eğitime bakış açılarını anlatırken en çok önem verdikleri konunun öğrencilerin mutluluğu ve güven duygusu olduğunu belirtti. Okumuş; 'Öğrenci okulda kendini güvende ve mutlu hissediyorsa öğrenmeye çok daha açık olur. Biz öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, duygusal ve sosyal gelişimleriyle birlikte ele alıyoruz. Velilerimiz çocuklarını bize emanet ettiğinde bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ve bu bilinci yıllardır Bursalı Velilerimiz ile başarı ile bütünleştirerek paylaşıyoruz' dedi.

ERKEN KAYIT VELİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR.

Erken kayıt döneminin veliler açısından planlama sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Özel Bursa Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, erken kayıt yaptıran ailelerin hem eğitim planlarını rahatlıkla yapabildiğini, hem de çocuklarının yeni döneme hazırlık süreci daha sağlıklı ilerlediğini belirterek, 'Bu sayede öğrencilerimizi erken dönemde tanıyıp onların gelişim süreçlerini daha yakından takip edebiliyoruz' dedi.

VELİ OKUL İLETİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ

Veli iletişiminin eğitim sürecindeki önemine dikkat çeken Okumuş, 'Velilerimizin çocuklarının gelişimini yakından takip edebilmesi bizim için çok değerli. Bu nedenle velilerimizle sürekli iletişim halinde oluyor, öğrencilerimizin gelişimini düzenli olarak paylaşıyoruz. Okul ve aile birlikte hareket ettiğinde öğrencinin başarısı çok daha güçlü oluyor. Veli ile okul iletişimini önemsiyoruz. Velilerimiz biliyor ki, onların çocukları bizim hem öğrencilerimiz hem çocuklarımız. Ve bu iletişim bize daha güçlü nesilleri aile sıcaklığında ve denetiminde yetiştirme fırsatı veriyor' diye konuştu.

BURSA'NIN EN BÜYÜK EĞİTİM AİLESİ OLMAK İSTİYORUZ

Erken kayıt döneminin sınırlı kontenjanla yürütüldüğünü söyleyen Ethem Okumuş, Bursalı velilere de çağrıda bulunarak, okulu daha yakından tanımaya davet etti. 'Velilerimizin eğitim ortamımızı görmeleri, öğretmenlerimizle tanışmaları bizim için çok kıymetli' diyen Okumuş, 'Çocuklarımızın geleceğini birlikte planlamak istiyoruz. Eğitim sabır, sevgi ve emek ister. Biz bu yolculukta öğrencilerimizin yanında olmaya, onların hayallerine ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki; Bursalı Velilerimiz ile yeni bir döneme yeni başarılara merhaba diyelim. Aile yılında Bursa'nın en büyük Eğitim Ailesi olalım' diye konuştu.