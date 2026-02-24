Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geleneksel el sanatlarına yönlendirilen yaklaşık 10 bin öğrenci, yaptıkları çömlekleri boyayıp okullarında sergiliyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerin kişisel becerilerini artırmak, el sanatlarına yönlendirmek ve geleneksel sanatları yaşatmak için 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında proje başlattı. Proje kapsamında özellikle ortaokullarda kurulan atölyelerde öğrenciler haftanın bir günü çömlek yapımını öğreniyor.

Öğrenciler, resim öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde çömlekten takı kutusu, mumluk, şekerlik, vazo gibi dekoratif ürünler ve mutfak eşyaları üretiyor. Şekil verildikten sonra kurutulan çömlekler, daha sonra öğrenciler tarafından boyanarak okullarında sergileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, okullarda akademik ve teknolojik eğitimin yanı sıra tarihte iz bırakan geleneksel el sanatlarıyla da öğrencilerin tanıştırıldığını söyledi. Geleneksel sanatları yaşatmak, öğrencilerin geçmişiyle özdeşleşmesini sağlamak için bu tür faaliyetlerin süreceğini belirten Sezer, yapılan çömlekçilik faaliyetinin Anadolu'nun geçmişinden, binlerce yıl ötesinden günümüze gelen çalışma olduğunu ifade ederek, 'Bu sanatı yaşatmak ve geçmişimizle özdeşleşmek adına önemsiyoruz' dedi.