Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 19'ncu haftasında sahasında Kütahya BSK'ı ağırlayan Büyükşehir Basketbol takımı, parkeden 80-51'lik skorla galip ayrılarak bu sezonki 17'nci galibiyetini aldı.

SAKARYA (İGFA) - Daha önce grubunu lider bitirmeyi garantileyip adını Play-Off'a yazdıran Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 19'ncu haftasında Kütahya BSK'ı konuk etti.

İLK YARIDAN FARKI AÇTILAR

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Sakaryalı basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Basketbol karşılaşmaya Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Kaptan Gökhan Aydın ilk 5î ile başladı.

İlk çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Büyükşehir, ilk yarıdan farkı çift hanelere çıkararak oyun üstünlüğünü de ele geçidi. İlk yarı 36-21.

BİR SANAYİ BİLE GERİ DÜŞMEDİLER

İkinci yarı taraftarının da desteğiyle oyundan hiç kopmayan, art arda bulduğu sayılarla farkı 30'a kadar çıkaran Büyükşehir Basketbol, bir saniye bile geriye düşmediği karşılaşmayı 80-51'lik skorla kazandı.

Büyükşehir'in galibiyetinde Aydın Şirin attığı 16 sayıyla yıldızlaşırken Ömer Alp Engin ise 14 sayıyla ciddi katkı sağladı.

Bu sonuçla iç sahada yenilmezlik serisini sürdüren Büyükşehir Basketbol, bu sezonki 17'nci galibiyetini almış oldu.