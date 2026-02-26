Artvinspor kadın ve erkek voleybol takımı, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Lig'de yer alacak.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in en köklü kulübü olan Artvinspor, yeni sezon hazırlıklarını 3. kademe baş antrenör Mavişe Kızıl ve Yusuf Arslaner nezaretinde yeni sezona hazırlanıyor.

Artvinspor erkek voleybol takımı 5-7 Mart tarihlerinde, Trabzon Akçabaat Belediyesi, Rize Çayelispor ile kadın voleybol takımı ise 6-8 Mart tarihlerinde Trabzon Akçaabat Belediye, Artvin Artek Spor, Rize Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Kadın voleybol takımının baş antrenörü Mavişe Kızıl, Artvin'de voleybola büyük ilgi duyulduğunu belirterek, salon ve bireysel sporlara önem veren Artvinspor'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kulüpte huzurlu bir aile ortamı olduğunun altını çizen Kızıl, sporcuların ve teknik ekibinb rahat ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesi için her türlü imkanlar sunulduğunu belirterek, 2 yıl aradan sonra yeniden bölgesel lige katılmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. 'Halı hazırda alt yapıda 50 kadın sporcumuz bulunuyor. Haftaya başlayacak olan bölgesel ligde alt yapıdan yetiştirdiğimiz genç kızlarımız sahada olacaklar' diyen Kızıl, 'Antrenmanlar bir maç havasında geçiyor. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımın her geçen gün kendilerini daha geliştiriyor. Buda bizleri çok mutlu ediyor. Bölgesel lig genç sporcularımız ve bizim için önemli bir tecrübe olacak. Artvin'imizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Genç sporcularımız çok istekli inşallah hastalıklardan ve sakatlıklardan uzak bir sezon geçiririz' diye konuştu.