Bursa temsilcisi, ligdeki bir sonraki sınavını Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü'ne karşı verecek. Mücadele, 1 Mart Pazar günü saat 17.00'de Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanacak.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor, oyunun kontrolünü erken ele alarak maçın ilk yarısını 18-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da başarılı performansını ve skor avantajını sürdüren takım, sahadan toplamda 36-29'luk net bir galibiyetle ayrılmayı başardı. Alınan bu sonucun ardından Nilüfer Belediyespor, ligdeki puanını 36'ya çıkararak puan cetvelindeki ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırdı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi 23. hafta erteleme müsabakasında Güneysuspor Kulübü'nü konuk etti. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan ve ev sahibi ekibin baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan Bursa temsilcisi 36-29'luk skorla galip ayrıldı.

Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 23. hafta erteleme maçında ağırladığı Güneysuspor'u 36-29 yenerek ligdeki puanını 36'ya yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

