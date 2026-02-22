Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Başkan Büyükakın, 'Kocaeli, sporun başkenti olma yolunda ilerliyor' dedi. Büyük final bugün gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi bayrak geçişiyle başladı.

81 ilden yaklaşık 900'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonanın açılışına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve çok sayıda sporsever katıldı. Protokol konuşmalarının ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi ve müsabakalar başladı.

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin spor altyapısı ve organizasyon kabiliyetine dikkat çekerek, Kocaeli'nin spor organizasyonlarının başkenti olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini vurguladı. Başkan Büyükakın, 'Birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan şehrimiz, 'Sporun Başkenti' unvanını kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur meselesidir' dedi.

'KOCAELİ HER ZAMAN SİZE EV SAHİPLİĞİ YAPAR'

Federasyon ile birlikte bugüne kadar birçok organizasyonda iş birliği yapıldığını ve spor tesislerinin kente kazandırılması noktasında önemli katkılar sağlandığını belirten Başkan Büyükakın, 'Şehrimiz bu tür organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapmaya hazır. Bir yer bulamadığınızda bilin ki Kocaeli her zaman size ev sahipliği yapar' ifadeleri ile spora ve sporcuya değer veren anlayışını ve misafirperverliğini gösterdi.

Törende konuşan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise genç sporcuların ilerleyen süreçte milli takım formasıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek, 'Avrupa ve dünya arenasında İstiklal Marşı'nı okutacak ve bayrağımızı göndere çekecek sporcular bu salondan çıkacak' dedi.

NEFES KESEN MAÇLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona kadın ve erkekler kategorilerinde 14 farklı sıklette düzenlenirken, şampiyona bu yıl ilk kez 5 minder üzerinde gerçekleştiriliyor. İlk gün yapılan maçların ardından gözler, 22 Şubat Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek büyük finale çevrildi.