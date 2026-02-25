SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında 3-1 mağlup ettiği rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılan ve 19 maçta 10 galibiyet, 9 yenilgiyle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19 maçta 6 galibiyet, 13 yenilgiyle 11. sırada yer alan rakibi karşısında ilk seti 25-19 aldı. Büyük bölümünde önde olduğu ikinci seti 27-25 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti ise 25-20 aldı. Dördüncü seti de 25-20 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-1 üstün ayrıldı ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. haftasında 1 Mart 2026 Pazar günü deplasmanda İstanbul Gençlik ile karşılaşacak.