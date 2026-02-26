Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü il tarihine geçecek önemli bir başarıya imza attıö

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Auran Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karataş, Kayseri'nin gururu olan Kadın Futbol Kulübünün tarihi başarısı üzerine yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi. 'Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gösterdiği üstün performansla sezonu hiç yenilgi almadan tamamlayarak grubunda şampiyon olmuş ve Kadınlar Süper Ligi'ne yükselme başarısı göstermiştir. Bu sonuç yalnızca sportif bir başarı değil; disiplinli çalışmanın, inancın ve doğru vizyonun sahadaki somut karşılığıdır.

Auran Kozmetik olarak, isim ve forma sponsoru olmaktan onur duyduğumuz kulübümüzün bu tarihi yolculuğuna yakından tanıklık ettik. Sahada sergilenen mücadele ruhu, kararlılık ve takım disiplini; yalnızca bir lig yükselişinin ötesinde, kadın sporunun ülkemizde geldiği noktayı göstermesi açısından da son derece kıymetlidir.

BU BAŞARI KAYSERİ'NİN

Kadın futbolunun Türkiye'de her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğü, lisanslı kadın futbolcu sayısının ve lig rekabetinin istikrarlı biçimde arttığı bir dönemde gelen bu namağlup şampiyonluk; doğru yatırımın ve sürdürülebilir spor vizyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, Kayseri'nin spor ekosistemi açısından da stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır.

Auran Kozmetik olarak kuruluşumuzdan bu yana yalnızca ürün geliştiren bir marka olmanın ötesinde; bulunduğumuz şehrin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. 'More Than Smell - Kokudan Daha Fazlası' yaklaşımımız, hayatın farklı alanlarında değer üretme anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile kurduğumuz güçlü iş birliği de bu vizyonun sahadaki en somut yansımalarından biridir.

Bu vesileyle; sezon boyunca büyük emek ortaya koyan tüm futbolcularımızı, teknik ekibimizi, kulüp yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca tribünlerde ve ekran başında takımı yalnız bırakmayan kıymetli Kayserili hemşehrilerimize ve sporseverlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıda onların inancı ve desteği çok kıymetlidir.

DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Önümüzdeki süreçte hedefimiz; Süper Lig'de de aynı mücadele ruhu, aynı disiplin ve aynı kararlılıkla Kayseri'yi en iyi şekilde temsil eden, sürdürülebilir başarı üreten bir yapı oluşturmaktır. Auran Kozmetik olarak kadın sporunun güçlenmesine ve görünürlüğünün artmasına yönelik desteklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'