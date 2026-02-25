Bunlar da ilginizi çekebilir

Kulüp bünyesinde aktif olarak yalnızca Bursaspor Merinos Futbol Okulunun faaliyet gösterdiği belirtilirken, Bursaspor ismiyle yürütülecek tüm spor okulu çalışmalarının kulüp onayına tabi olduğu ifade edildi.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, önceki dönemlerde 'İsim Hakkı Sözleşmesi' kapsamında imzalanan Spor Okulları sözleşmelerinin süresinin sona erdiğini açıkladı. Kulüp yönetimi, sözleşme süresi biten kurumların Bursaspor adı altında yürüttüğü faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, faaliyetlerine devam etmek isteyen spor okullarının 5 Mart 2026 tarihine kadar kulübe başvurarak sözleşmelerini yenilemeleri gerektiği vurgulandı.

Bursaspor, isim hakkı sözleşmesi sona eren spor okulları için uyarıda bulundu. Kulüp, isminin izinsiz kullanımına karşı faaliyetlerin ivedilikle durdurulmasını istedi.

