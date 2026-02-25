Komşu Yunanistan'da düzenlenecek Via Egnatia Run 2026'ya davet edilen Edirneli atlet Özcan Bos, bölgenin en hızlı isimleri arasında gösteriliyor. Organizasyon, Bos'u ağırlamaktan gurur duyduklarını duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirneli başarılı koşucu Özcan Bos, Yunanistan'ın Alexandroupoli (Dedeağaç) kentinde 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek olan 7. Via Egnatia Run yarışında yer alacak.

Droméas Thrace koşu organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, Edirne'den Türk koşucu Özcan Bos'un yarışta mücadele edeceği belirtilerek, 'Bölgenin en hızlı koşucularından birini ağırlamaktan gurur duyuyoruz' ifadelerine yer verildi. Yarı maratonda 1 saat 22 dakikalık kişisel en iyi derecesi bulunan Edirneli sporcu Özcan Bos'un performansının yükselişte olduğu vurgulanırken, organizasyon komitesi Bos'a başarı dileklerini iletti.

Uluslararası nitelik taşıyan Via Egnatia Run kapsamında sporcular, yarı maraton (21.097 km) ve 10 kilometre kategorilerinde yarışabilecek.

Edirne'yi uluslararası platformda temsil edecek olan Özcan Bos'un, komşu ülkede gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonda göstereceği performans merakla bekleniyor.

ŞEKER HASTALIĞINA KARŞI KOŞTU, SINIRLARI AŞTI

Özcan Bos, 1982 yılında Lalapaşa'ya bağlı Çömlekakpınar köyünde doğdu...

Edirne Ticaret Meslek Lisesi eğitiminin ardından iş hayatına Edirne'de akaryakıt sektöründe adım attı. Bos, bugün aynı sektörde yönetici olarak görevini sürdürüyor. 2013 yılında tip 2 diyabet hastası olduğunu öğrendi. Doktorunun bundan sonra hareketli bir hayat sürmem ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirmem gerektiğini söylemesi üzerine, günün her saati açık havada yapabileceği en uygun sporun hafif tempoyla koşmak olduğunu düşündü.

Ve böylelikle koşu serüveni başlamış oldu. Bugün ulusal ya da uluslararası turnuvalarda Edirne ve ülkemizi gururla temsil ediyor