Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vize haftası öncesinde Üniversiteler Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya gelerek gençlik projelerini anlattı ve yeni İrtibat Ofisi müjdesi verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ÜNİAK Sakarya tarafından düzenlenen 'Öğrenci Buluşması' etkinliğinde öğrencilerle samimi bir ortamda buluştu. Programda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Alemdar, ulaşım, kültür ve sosyal hayat yatırımlarına dair detayları paylaştı.

Başkan Alemdar, Üniversiteler Kampüsü'nde gençlerle iletişimi güçlendirmek amacıyla bir İrtibat Ofisi kurulacağını açıkladı. Ayrıca 1 Milyon Kitaplı 7/24 açık Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, AKM'nin üst katının öğrenciler için modern çalışma alanı olarak düzenlenmesi ve AFA Kongre Merkezi gibi projelerin detaylarını aktardı.

Alemdar, öğrenciler için Türkiye'de en uygun ulaşımı sağladıklarını vurgularken, metrobüs ve raylı sistem yatırımlarıyla kampüse ulaşımın daha da kolaylaşacağını belirtti. Program, öğrencilerle sohbet ve ateş başında sucuk ekmek ikramıyla son buldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da, Başkan Alemdar'a öğrencilere sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.